Jeu d’énigmes « Le trésor perdu de l’Escalade »

du dimanche 1 août au jeudi 5 août

Ce jeu d’énigmes intrigant vous plonge dans l’Histoire de l’Escalade et vous entraine dans une quête effrénée en Vieille Ville. Aidé des personnages clé de l’Histoire, parviendrez-vous à résoudre les énigmes et permettre à la Cité de récupérer l’incroyable trésor caché ? Tarif spécial lancement du 1er au 5 août Inscriptions obligatoires sur genevepascher.ch

Tarif normal : CH 15.- / Tarif enfant (moins de 18 ans) : CH 10.-

La légende raconte qu’au cours de l’Escalade les Genevois auraient trouvé un fabuleux trésor savoyard et l’auraient caché dans les tréfonds de la Cité. Saurez-vous aider les chercheurs à le retrouver? Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T14:00:00 2021-08-01T16:00:00;2021-08-03T16:00:00 2021-08-03T18:00:00;2021-08-04T16:30:00 2021-08-04T18:30:00;2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T16:00:00

