Lormont

Jeu d'énigmes « Le coffre aux ordonnances »

Musée national de l'assurance maladie, le samedi 3 juillet à 19:00

Musée national de l’assurance maladie, le samedi 3 juillet à 19:00

Les originaux des ordonnances d’octobre 1945, créatrices de la Sécurité sociale, ont été placés en sûreé par le premier gouvernement provisoire de la république présidé par le Général de Gaulle dans un coffre fermé par un code à lettres. Pour déchiffrer ce code, il faudra résoudre les énigmes mise en place dans chaque salle par le Général lui-même! Aidez le Musée à récupérer les ordonnances pour qu’elles puissent être exposées.

Gratuit. Participation par équipe de 5 personnes au maximum. Réservation obligatoire.

Le Musée a besoin de vous! De précieux documents relatifs à la création de la Sécurité sociale sont enfermés dans un coffre.Seule la résolution de plusieurs énigmes permettra d'y accéder! 

Musée national de l'assurance maladie 
10, route de Carbon-Blanc, 33310, Lormont, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00

