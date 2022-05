Jeu d’énigmes familial: “Quand les animaux savaient parler”

2022-07-09 18:00:00 – 2022-07-09 19:30:00 EUR En famille ou en groupe constitué sur place, venez exercer vos talents de déduction et de coopération. Trouvez par vous-même les endroits où la guide vous attend puis réveillez l’animal qui veille sur les lieux, il saura vous en raconter l’histoire. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

