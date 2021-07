Jeu d’énigmes Astérix Brest, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Brest.

Jeu d’énigmes Astérix 2021-07-21 – 2021-07-21

Brest Finistère Brest

Inscrivez-vous en famille et tentez de répondre en une heure à 20 énigmes réparties dans la librairie. A l’issue de l’évènement, retrouvons-nous pour un grand banquet de sanglier, euh non, une courte remise de prix pour les Gaulois les plus irréductibles.

+33 2 98 44 88 68 http://reservation@librairiedialogues.fr/

