**Jeu d’énigmes à réaliser en famille. cette déambulation met l’accent sur la grande diversité des plantes, arbres, et animaux présents au sein du Jardin.** L’affaire du manuscrit codé propose aux visiteurs un parcours ludique au sein du Jardin des Plantes. Au gré de la résolution de 6 énigmes, les visiteurs parcourront de nombreux espaces du Jardin des Plantes et découvriront l’extraordinaire odyssée d’une de ces espèces remarquables.

Jeu en libre accès, en continu. A retirer au point d’accueil côté place Valubert

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

