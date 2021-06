Pont-Aven Musée Pont-Aven Finistère, Pont-Aven Jeu d’énigmes à faire en autonomie Musée Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Aven

Jeu d’énigmes à faire en autonomie Musée Pont-Aven, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pont-Aven. Jeu d’énigmes à faire en autonomie

Musée Pont-Aven, le samedi 3 juillet à 18:00

Rendez-vous au niveau 3 du musée où un livret vous sera distribué.

Gratuit et ouvert à tous.

Une découverte ludique du parcours permanent du musée. Venez résoudre l’énigme en famille. Musée Pont-Aven Place Julia Pont-Aven Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-Aven Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Pont-Aven Adresse Place Julia Ville Pont-Aven lieuville Musée Pont-Aven Pont-Aven