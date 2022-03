Jeu d’énigme nature dans les pas de la Réserve naturelle de la Bassée Château de La Motte Tilly La Motte-Tilly Catégories d’évènement: Aube

Château de La Motte Tilly, le dimanche 5 juin à 14:00

Les paysagistes ont disparu, réussirez-vous à les retrouver ? Épreuves et défis vous y attendent. Rassemblez les indices pour élucider cette enquête tout en découvrant la nature qui vous entoure! Château de La Motte Tilly D951, 10400 La Motte Tilly La Motte-Tilly Château de La Motte Tilly Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00

