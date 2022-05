Jeu d’énigme dans Bergerac : A la recherche du Code perdu !

Jeu d’énigme dans Bergerac : A la recherche du Code perdu !, 26 juillet 2022, . Jeu d’énigme dans Bergerac : A la recherche du Code perdu !

2022-07-26 – 2022-07-26 EUR 30 30 Un mystérieux coffre cadenassé a été découvert dans le cloître des Récollets. Il aurait été oublié par les frères religieux après qu’ils aient été expulsés du couvent à la Révolution française. Votre mission ? Découvrir le code en répondant aux différentes énigmes. Pour cela, il vous faudra explorer les quartiers historiques de la ville et aiguiser votre sens de l’observation ! Attention votre temps est compté ! Vous avez 90 minutes pour ouvrir le coffre et découvrir son trésor ! Sur réservation – places limitées.



Equipes de 2 à 6 personnes maximum. OUVERTURE PROCHAINE DE LA BILLETTERIE. Un mystérieux coffre cadenassé a été découvert dans le cloître des Récollets. Il aurait été oublié par les frères religieux après qu’ils aient été expulsés du couvent à la Révolution française. Votre mission ? Découvrir le code en répondant aux différentes énigmes. Pour cela, il vous faudra explorer les quartiers historiques de la ville et aiguiser votre sens de l’observation ! Attention votre temps est compté ! Vous avez 90 minutes pour ouvrir le coffre et découvrir son trésor ! Sur réservation – places limitées.



Equipes de 2 à 6 personnes maximum. OUVERTURE PROCHAINE DE LA BILLETTERIE. +33 5 53 57 03 11 Un mystérieux coffre cadenassé a été découvert dans le cloître des Récollets. Il aurait été oublié par les frères religieux après qu’ils aient été expulsés du couvent à la Révolution française. Votre mission ? Découvrir le code en répondant aux différentes énigmes. Pour cela, il vous faudra explorer les quartiers historiques de la ville et aiguiser votre sens de l’observation ! Attention votre temps est compté ! Vous avez 90 minutes pour ouvrir le coffre et découvrir son trésor ! Sur réservation – places limitées.



Equipes de 2 à 6 personnes maximum. OUVERTURE PROCHAINE DE LA BILLETTERIE. ©Cloître des Récollets Maison des Vins dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville