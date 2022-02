JEU : DÉCOUVRE LA FAUTE D’ORTHOGRAPHE Studio bluesy-poesy Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

JEU : DÉCOUVRE LA FAUTE D’ORTHOGRAPHE Studio bluesy-poesy Nice, 1 mars 2022, Nice. JEU : DÉCOUVRE LA FAUTE D’ORTHOGRAPHE

du mardi 1 mars au jeudi 31 mars à Studio bluesy-poesy Nice

Jeu : découvre la faute d’orthographe contenue dans la vidéo : chaque jour nous publierons une vidéo contenant une faute d’orthographe, ou de ponctuation, à découvrir : le gagnant recevra par la poste une aquarelle originale du peintre Paul Wechtomoff.

Gratuit sur inscription : adresser demande à « info947@nluesy-poesy.fr

Jeu : découvre la faute d’orthographe contenue dans la vidéo Studio bluesy-poesy Nice 32 chemin des treuyes 06200 Nice Nice Saint-Pierre-de-Féric Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T10:30:00 2022-03-01T11:00:00;2022-03-01T11:00:00 2022-03-01T11:30:00;2022-03-01T11:30:00 2022-03-01T14:30:00;2022-03-01T14:30:00 2022-03-01T15:00:00;2022-03-01T15:00:00 2022-03-01T23:59:00;2022-03-02T10:30:00 2022-03-02T12:00:00;2022-03-02T12:00:00 2022-03-02T15:00:00;2022-03-02T15:00:00 2022-03-02T23:59:00;2022-03-03T11:00:00 2022-03-03T14:30:00;2022-03-03T15:00:00 2022-03-03T16:00:00;2022-03-03T16:29:00 2022-03-03T16:30:00;2022-03-03T18:00:00 2022-03-03T18:30:00;2022-03-03T18:30:00 2022-03-03T23:59:00;2022-03-04T11:00:00 2022-03-04T14:00:00;2022-03-04T14:59:00 2022-03-04T23:30:00;2022-03-05T10:30:00 2022-03-05T14:30:00;2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T23:59:00;2022-03-06T10:30:00 2022-03-06T14:30:00;2022-03-06T15:00:00 2022-03-06T23:59:00;2022-03-08T10:30:00 2022-03-08T11:00:00;2022-03-08T11:00:00 2022-03-08T11:30:00;2022-03-08T11:30:00 2022-03-08T14:30:00;2022-03-08T14:30:00 2022-03-08T15:00:00;2022-03-08T15:00:00 2022-03-08T23:59:00;2022-03-09T10:30:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-09T12:00:00 2022-03-09T15:00:00;2022-03-09T15:00:00 2022-03-09T23:59:00;2022-03-10T11:00:00 2022-03-10T14:30:00;2022-03-10T15:00:00 2022-03-10T16:00:00;2022-03-10T16:29:00 2022-03-10T16:30:00;2022-03-10T18:00:00 2022-03-10T18:30:00;2022-03-10T18:30:00 2022-03-10T23:59:00;2022-03-11T11:00:00 2022-03-11T14:00:00;2022-03-11T14:59:00 2022-03-11T23:30:00;2022-03-12T10:30:00 2022-03-12T14:30:00;2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T23:59:00;2022-03-13T10:30:00 2022-03-13T14:30:00;2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T23:59:00;2022-03-15T10:30:00 2022-03-15T11:00:00;2022-03-15T11:00:00 2022-03-15T11:30:00;2022-03-15T11:30:00 2022-03-15T14:30:00;2022-03-15T14:30:00 2022-03-15T15:00:00;2022-03-15T15:00:00 2022-03-15T23:59:00;2022-03-16T10:30:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-16T12:00:00 2022-03-16T15:00:00;2022-03-16T15:00:00 2022-03-16T23:59:00;2022-03-17T11:00:00 2022-03-17T14:30:00;2022-03-17T15:00:00 2022-03-17T16:00:00;2022-03-17T16:29:00 2022-03-17T16:30:00;2022-03-17T18:00:00 2022-03-17T18:30:00;2022-03-17T18:30:00 2022-03-17T23:59:00;2022-03-18T11:00:00 2022-03-18T14:00:00;2022-03-18T14:59:00 2022-03-18T23:30:00;2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T14:30:00;2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T23:59:00;2022-03-20T10:30:00 2022-03-20T14:30:00;2022-03-20T15:00:00 2022-03-20T23:59:00;2022-03-22T10:30:00 2022-03-22T11:00:00;2022-03-22T11:00:00 2022-03-22T11:30:00;2022-03-22T11:30:00 2022-03-22T14:30:00;2022-03-22T14:30:00 2022-03-22T15:00:00;2022-03-22T15:00:00 2022-03-22T23:59:00;2022-03-23T10:30:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-23T12:00:00 2022-03-23T15:00:00;2022-03-23T15:00:00 2022-03-23T23:59:00;2022-03-24T11:00:00 2022-03-24T14:30:00;2022-03-24T15:00:00 2022-03-24T16:00:00;2022-03-24T16:29:00 2022-03-24T16:30:00;2022-03-24T18:00:00 2022-03-24T18:30:00;2022-03-24T18:30:00 2022-03-24T23:59:00;2022-03-25T11:00:00 2022-03-25T14:00:00;2022-03-25T14:59:00 2022-03-25T23:30:00;2022-03-26T10:30:00 2022-03-26T14:30:00;2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T23:59:00;2022-03-27T10:30:00 2022-03-27T14:30:00;2022-03-27T15:00:00 2022-03-27T23:59:00;2022-03-29T10:30:00 2022-03-29T11:00:00;2022-03-29T11:00:00 2022-03-29T11:30:00;2022-03-29T11:30:00 2022-03-29T14:30:00;2022-03-29T14:30:00 2022-03-29T15:00:00;2022-03-29T15:00:00 2022-03-29T23:59:00;2022-03-30T10:30:00 2022-03-30T12:00:00;2022-03-30T12:00:00 2022-03-30T15:00:00;2022-03-30T15:00:00 2022-03-30T23:59:00;2022-03-31T11:00:00 2022-03-31T14:30:00;2022-03-31T15:00:00 2022-03-31T16:00:00;2022-03-31T16:29:00 2022-03-31T16:30:00;2022-03-31T18:00:00 2022-03-31T18:30:00;2022-03-31T18:30:00 2022-03-31T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Studio bluesy-poesy Nice Adresse 32 chemin des treuyes 06200 Nice Ville Nice lieuville Studio bluesy-poesy Nice Nice Departement Alpes-Maritimes

Studio bluesy-poesy Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

JEU : DÉCOUVRE LA FAUTE D’ORTHOGRAPHE Studio bluesy-poesy Nice 2022-03-01 was last modified: by JEU : DÉCOUVRE LA FAUTE D’ORTHOGRAPHE Studio bluesy-poesy Nice Studio bluesy-poesy Nice 1 mars 2022 Nice Studio bluesy-poesy Nice Nice

Nice Alpes-Maritimes