du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cinéma Le Central

La Ville de Colomiers innove pour l’édition 2021 des Journées du patrimoine. Son laboratoire d’innovation municipal – le CoLAB Kepler-186F – a imaginé un jeu qui vous fera découvrir au travers d’énigmes, les lieux patrimoniaux du centre-ville, liés à l’histoire de la naissance de la commune mais aussi de son évolution contemporaine. Colima, la petite colombe, vous montre le chemin… **Comment participer ?** Rendez-vous sur le parvis du cinéma Le Central de Colomiers (rue du Centre) et laissez-vous guider par “Colima”. Pour jouer, c’est très simple ! Téléchargez l’application* “Les enquêtes de Colima” depuis votre smartphone ou flashez le QR code sur le parvis du cinéma. Chaque vidéo présente un lieu historique de Colomiers et une énigme à résoudre pour avancer dans le parcours. 10 lieux emblématiques, 10 énigmes à trouver pour mener l’enquête avec Colima. Si vous réussissez toutes les énigmes, vous pourrez peut-être gagner un abonnement au nouveau cinéma de Colomiers (tirage au sort le jour de l’inauguration du Grand Central) ! Le jeu sera disponible du 18 septembre jusqu’à fin octobre 2021. Téléchargement via GooglePlay et Appstore La colombe Colima vit dans le cinéma de Colomiers. Elle t’invite à découvrir la ville en répondant à des énigmes. Cinéma Le Central 43 rue du Centre, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T23:59:00

