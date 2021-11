Bas-en-Basset Bas-en-Basset Bas-en-Basset, Haute-Loire Jeu découverte de Bas-en-Basset et de son patrimoine Bas-en-Basset Bas-en-Basset Catégories d’évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire

Jeu découverte de Bas-en-Basset et de son patrimoine Bas-en-Basset, 27 novembre 2021, Bas-en-Basset. Jeu découverte de Bas-en-Basset et de son patrimoine Bas-en-Basset

2021-11-27 – 2021-11-27

Bas-en-Basset Haute-Loire Bas-en-Basset EUR 5 5 Grignotte-collines (club rando) vous propose un jeu découverte de Bas-en-Basset et de son patrimoine.

Au retour, démonstration de potier et de dentelières. +33 4 71 66 95 44 Bas-en-Basset

dernière mise à jour : 2021-11-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

Détails Catégories d’évènement: Bas-en-Basset, Haute-Loire Autres Lieu Bas-en-Basset Adresse Ville Bas-en-Basset lieuville Bas-en-Basset