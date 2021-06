Grignols Grignols Dordogne, Grignols Jeu d’échecs Grignols Grignols Catégories d’évènement: Dordogne

Grignols

Jeu d’échecs Grignols, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Grignols. Jeu d’échecs 2021-07-04 10:00:00 – 2021-07-04 17:00:00 Le Bourg Halle

Grignols Dordogne Grignols Tournoi (parties de 20 mn) et ateliers de découverte ouverts à tous.

Sur inscription.

Gratuit

Cercle d'échecs dernière mise à jour : 2021-06-24

Lieu Grignols Adresse Le Bourg Halle Ville Grignols