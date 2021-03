Jeu de société XXL: Les Batisseurs de Bagnoles, 28 avril 2021-28 avril 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Jeu de société XXL: Les Batisseurs de Bagnoles 2021-04-28 15:30:00 – 2021-04-28 16:30:00 Centre d’animations et des congrès 8 Rue du Professeur Louvel

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

1886, les grues s’élèvent au-delà des chênes centenaires et les multiples villas poussent tels des champignons dans le quartier Belle Époque. Aujourd’hui, c’est à toi de jouer ! Réponds aux questions, collecte les ressources et avance ton pion pour voyager dans le temps et construire ce fabuleux quartier.

Rendez-vous: Centre d’animations et de congrès. Durée: 1h. Âge conseillé : dès 6 ans. Inscription avant 11h30 le jour même à l’Office de Tourisme (9 pers. max, donc 4 équipes de 2-3 pers. maxi.)

