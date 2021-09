Nîmes Muséum d'histoire naturelle Gard, Nîmes Jeu de société “Octopus” Muséum d’histoire naturelle Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Jeu de société “Octopus” Muséum d’histoire naturelle, 18 septembre 2021, Nîmes. Jeu de société “Octopus”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Muséum d’histoire naturelle

Octopus ——- Un jeu en famille pour découvrir le fond marin de la mer Mediterrannée. En salle de zoologie, notre animatrice vous attend pour jouer en famille avec les petites bêtes de la mer.

Entrée libre

Jeu en famille pour découvrir le cycle de vie de quelques animaux de Méditerranée. Muséum d’histoire naturelle 13 bis boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes Nîmes Triangle de la Gare Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle Adresse 13 bis boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Muséum d'histoire naturelle Nîmes