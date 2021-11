Portsall Médiathèque L'odyssée Finistère, Portsall Jeu de société Médiathèque L’odyssée Portsall Catégories d’évènement: Finistère

Portsall

Jeu de société Médiathèque L’odyssée, 22 janvier 2022, Portsall. Jeu de société

Médiathèque L’odyssée, le samedi 22 janvier 2022 à 14:45

Immersiv’Game animera ce jeu de société familial d’ambiance en proposant aux joueurs d’incarner les habitants du village de Thiercelieux au Moyen-Age. En cet âge sombre, le village est en proie à une terrible malédiction. Chaque nuit de pleine lune, la bête se réveille sous la peau des Lycanthropes, ces hommes ou femmes loups-garous. Alors la faim gronde, ils répondent à l’appel du sang en dévorant un des villageois. Mais alors, le lendemain, le village se rassemble et tente de retrouver le coupable. Tandis que les loups-garous tentent de se faire discrets, les villageois les traquent. La suspicion et la paranoïa s’empare alors du village. Le but sera de retrouver qui sont les loups-garous sous forme d’enquête.

Séance de 14h45 à 15h45 (16 places) Séance de 16h à 17h (16 places)

Les loups garous de Thiercelieux Médiathèque L’odyssée 9 rue du Coum Portsall 29830 Ploudalmézeau Portsall Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:45:00 2022-01-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Portsall Autres Lieu Médiathèque L'odyssée Adresse 9 rue du Coum Portsall 29830 Ploudalmézeau Ville Portsall lieuville Médiathèque L'odyssée Portsall