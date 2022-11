Jeu de société – Loto Pindères Pindères Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-11-20 14:30:00

Lot-et-Garonne Pindères Super Loto

1 bon d’achats de 150€ – 1 bon d’achats de 100€

Bons d’achats de 30€ – lots de viande

Bons d’achats de 15€ – poulets fermiers

Confits de canard – plateaux de fromages

Filets apéro…et de nombreux lots

1 grille pour 1 corbeille garnie – 1 grille pour 2 corbeilles de fruits et légumes – 1 grille pour 2 poulets fermiers

1€ le carton – 1 offert pour 6 achetés

Bourriche 20 lots

Buvette – pâtisseries

Contact : 06 37 47 74 88 Jeu de société (grand loto) +33 5 53 20 97 57 eddie

Salle des fêtes Le bourg Pindères

