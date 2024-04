Jeu de société Lorcana Bouge ton pion Pont-l’Abbé, samedi 20 avril 2024.

Jeu de société Lorcana Bouge ton pion Pont-l’Abbé Finistère

Scellé Lorcana. 3 boosters chapitre 2 et 3 booster chapitre 3. PAF de 36e. Récompense pour le 1er: une deck box et un booster. Le second: un booster

Sur réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20

Bouge ton pion 10 Rue Jean Le Berre

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

