samedi 18 septembre à 14:30

### Conçu par l’artiste Olivia Hernaïz, ce jeu de plateau aborde la question de la sous-représentation des femmes dans le monde de l’art. Basé sur des centaines de témoignages, il met en scène différentes carrières du milieu artistique. De l’artiste à la conservatrice de musée, les participant•es sont invité•es à se mettre dans leur peau afin de mieux comprendre leur combat.

Conçu par l'artiste Olivia Hernaïz, ce jeu de société aborde la question de la sous-représentation des femmes dans le monde de l'art. FRAC Poitou-Charentes – site d'Angoulême 63, boulevard Besson Bey 16000 Saint-Cybard

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00

