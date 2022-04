Jeu – De sens en sens Musée du vieux château – musée d’art naif, 14 mai 2022 21:00, Laval.

Nuit des musées Jeu – De sens en sens Musée du vieux château – musée d’art naif Samedi 14 mai, 21h00

Explorez le MANAS en jouant de vos sens : tour à tour écoutez, touchez, sentez et à l’aveugle partez en quête d’une œuvre du musée.

JEU – DE SENS EN SENS

Toute la soirée, à partir de 21h

Tout public

L ‘Art Naïf avec ses grands représentants (Rousseau, Séraphine, Bombois, Vivin…), ainsi que les brésiliens et ceux d’Europe de l’Est côtoient l’Art Singulier, concept apparu dans les années 1970.

L ‘Naïve Art with his big(great) representatives (Rousseau, Séraphine, Bombois, Vivin), as well as Brazilians and those of the Eastern Europe is next(go alongside) to Peculiar Art, to concept appeared in 1970s.

Explora el MANAS jugando con tus sentidos: escucha, toca, siente y a ciegas busca una obra del museo.

JUEGO – SENTIDO EN SENTIDO Toda la noche, a partir de las 21:00 Todo público

Place de la Trémoille, 53000 Laval 53000 Laval Pays de la Loire