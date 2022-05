Jeu – De sens en sens Musée du vieux château – musée d’art naif Laval Catégories d’évènement: Laval

Explorez le MANAS en jouant de vos sens : tour à tour écoutez, touchez, sentez et à l’aveugle partez en quête d’une œuvre du musée. JEU – DE SENS EN SENS Toute la soirée, à partir de 21h Tout public Explorez le MANAS en jouant de vos sens : tour à tour écoutez, touchez, sentez et à l’aveugle partez en quête d’une œuvre du musée. Musée du vieux château – musée d’art naif Place de la Trémoille, 53000 Laval Laval Mayenne

