Nuit des musées Jeu de rôle sur le site archéologique de Lattara, avec l’association Le Manoir du crime Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Samedi 14 mai, 14h30 Inscription sur place le jour même

À cette occasion, vous pourrez vivre des aventures palpitantes au cœur du site archéologique : combats de dragons, occultes énigmes, batailles épiques ou mortelles intrigues de palais… Entre amis ou en famille, néophyte ou joueur expérimenté.

♦ Sessions pour les curieux => durée : 30 minutes

♦ Parties pour les courageux => durée : 2 heures

♦ Aventures pour les audacieux => durée : entre 3 et 4 heures

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Envie de mieux connaître le passé des civilisations actuelles ? Le site archéologique Lattara – musée Henri Prades de Montpellier Méditerranée Métropole, situé à Lattes, vous invite à faire un immense saut dans le temps à la découverte de l’histoire des femmes et des hommes qui nous ont précédé sur ce territoire. Une découverte passionnante vous attend !

http://museearcheo.montpellier3m.fr http://www.facebook.com/musee.site.lattara

Same day on-site registration Saturday 14 May, 14:30

Desire(Envy) to know better the past of the current civilisations? The archaeological site Lattara – Henry Prades de Montpellier Méditerranée Métropole museum, located slatted, invites you to make a huge jump in time(weather) in the discovery of the history(story) of the women and of the men(people) who preceded us on this territory. An exciting discovery waits for you!

En esta ocasión, podrás vivir emocionantes aventuras en el corazón del sitio arqueológico: combates de dragones, ocultos enigmas, batallas épicas o mortales intrigas palaciegas… Entre amigos o familiares, neófito o jugador experimentado.

♦ Sesiones para curiosos => duración: 30 minutos

♦ Partes para los valientes => duración: 2 horas

♦ Aventuras para los atrevidos => duración: entre 3 y 4 horas

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Inscripción in situ el mismo día Sábado 14 mayo, 14:30

390 avenue de Pérols, 34970 Lattes 34970 Lattes Occitanie