Jeu de rôle sur le site archéologique de Lattara, avec l'association Le Manoir du crime

Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, le samedi 14 mai à 14:30

Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, le samedi 14 mai à 14:30

À cette occasion, vous pourrez vivre des aventures palpitantes au cœur du site archéologique : combats de dragons, occultes énigmes, batailles épiques ou mortelles intrigues de palais… Entre amis ou en famille, néophyte ou joueur expérimenté. ♦ Sessions pour les curieux => durée : 30 minutes ♦ Parties pour les courageux => durée : 2 heures ♦ Aventures pour les audacieux => durée : entre 3 et 4 heures _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Inscription sur place le jour même

Site archéologique Lattara – musée Henri Prades
390 avenue de Pérols, 34970 Lattes

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T22:00:00

