Tergnier

Médiathèque L’Oiseau « lire », le samedi 22 janvier 2022 à 19:30

Oyez, oyez! Venez découvrir un monde merveilleux, une aventure fantastique et pleine de rebondissements en terre de Fangh ! Vous êtes le héros et si tout capote, cela sera de votre faute. Bien entendu, le maître du jeu n’a absolument aucune responsabilité en cas de mort ou d’échec. Merci de votre compréhension.

Une dizaine d’ados.

jeu de rôle sur table alliant l’aventure et le burlesque Médiathèque L’Oiseau « lire » 1 place Lionel Lefèvre 02700 Tergnier Tergnier Tergnier Aisne

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T22:30:00

