Médiathèque d’Ornon, le jeudi 17 février à 10:00

### Vous avez au moins 10 ans et adorez jouer les personnages de légende. Quelques dés, du papier, des crayons, de l’imagination et de la bonne humeur… seront vos meilleures armes dans ce jeu de société !

Gratuit sur réservation • Public à partir de 10 ans – Durée : 2 h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T12:00:00

