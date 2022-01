Jeu de rôle Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Médiathèque de Saint-Dizier, le mardi 22 février à 18:30

Les maîtres de jeux vous proposent de venir incarner un personnage pendant le temps d’une partie dans l’univers de votre choix : Heroïc fantasy, Space Opéra, Comics/Manga, Enquête, Horreur, Post-Apocalyptique. Initiés comme novices, tous peuvent venir découvrir nos jeux (pour la plupart de leur propre création). Aucun prérequis n’est nécessaire sinon de vouloir passer un bon moment autour d’une table de jeu. Si besoin accessoires vendus sur place. Ados/adultes

Sur inscription

Association Bragard-Rôliste Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

2022-02-22T18:30:00 2022-02-22T20:30:00

