LOUP-GAROU La nuit tombe sur le village de Thiercelieux… Allez vous croquer un villageois ou sauver votre village ? Bluffez et éliminez l’équipe adverse ! 4 sessions vous sont proposées : – Session 1 : 15h – 15h30 – Session 2 : 15h30 – 16h – Session 3 : 16h – 16h30 – Session 4 : 16h30 – 17h _Tout public_ _Sur réservation_

Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

Du 20 au 27 novembre, participez aux Ludidays avec le jeu les loups-Garous de Thiercelieux, mais aussi découvrez de nouveaux divertissements. Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T15:30:00;2021-11-20T15:30:00 2021-11-20T16:00:00;2021-11-20T16:00:00 2021-11-20T16:30:00;2021-11-20T16:30:00 2021-11-20T17:00:00

