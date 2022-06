Jeu de rôle « La baleine des basques » à Erretegia

Jeu de rôle « La baleine des basques » à Erretegia, 29 juillet 2022, . Jeu de rôle « La baleine des basques » à Erretegia



2022-07-29 10:00:00 – 2022-07-29 12:30:00 EUR Sortie nature – Tout public. Erretegia garde les traces de la chasse à la baleine autrefois pratiquée dans le Golfe de Gascogne ou de Bizkaye. Dans la peau des pêcheurs basques d’antan, vous découvrez la baleine franche de Biscaye. Vous participez à un jeu de rôle pour connaître la biologie et les migrations de cette espèce disparue de nos côtes. Aujourd’hui, les cétacés qui fréquentent la côte basque sont protégés. Inscriptions obligatoires :

