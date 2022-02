Jeu de rôle – Gestion des déchets radioactifs Académie du Climat, 23 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 23 février 2022

de 19h00 à 21h30

gratuit

Participez à un jeu de rôle, dans une démocratie fictive au plus proche de la réalité du terrain : quelle solution pour la gestion de nos déchets ? Enfouissement ? Sujet d’actualité dans la gestion de notre mix énergétique et dans la place du nucléaire dans la production à venir.

Déb’Acteur vous propose de vivre une expérience ludique, immersive et pédagogique en prenant le rôle le temps d’une soirée d’un.e représentant.e de la Nation ! Le 23 février à partir de 19h, c’est le projet Cigéo géré par l’ANDRA (Agence Nationale de Gestion des déchets radioactifs) qui est le sujet.



Que vous soyez timide, cynique, enthousiaste, tchatcheur, ce format vous embarque dans un parti dont la répartition est aléatoire.

Il s’agit avant tout d’un jeu qui va questionner notre rapport à la démocratie et ses outils actuels.

En alternant différentes modalités d’échanges, vous ne verrez pas le temps passé, c’est promis !

Des expert.es seront présents pour répondre à toutes vos questions et remarques.

Aucun pré requis n’est nécessaire à part peut-être votre bonne humeur !



La mise en place d’une assemblée fictive repose sur votre présence, si vous décidez de vous inscrire nous vous solliciterons en amont pour valider votre présence. Il est possible de s’inscrire en équipe pour être sûr de jouer ensemble (Max 8 personnes par équipe dans la limite des places disponibles).



Académie du Climat 2 Place Baudoyer Paris 75004

Contact :

Date complète :

2022-02-23T19:00:00+01:00_2022-02-23T21:30:00+01:00

Deb’Acteur