Les Clayes-sous-Bois Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Jeu de rôle en ligne Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Yvelines

Jeu de rôle en ligne Réseau des médiathèques, 27 novembre 2021, Les Clayes-sous-Bois. Jeu de rôle en ligne

Réseau des médiathèques, le samedi 27 novembre à 15:30

En compagnie de **Saefiel**, venez apprendre en ligne les bases du jeu de rôle sur table. Créez vos personnages et immergez-vous dans une aventure épique qui dépendra de vos réflexions et de votre chance aux dés. _Inscription sur le site Roll20.net pour participer à l’atelier._ _À partir de 11 ans_ _Sur réservation_

Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

Initiation au jeu de rôle en ligne, pour une participation de chez vous en toute tranquillité. Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T15:30:00 2021-11-27T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Autres Lieu Réseau des médiathèques Adresse Saint-Quentin-en-Yvelines Ville Les Clayes-sous-Bois lieuville Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois