Jeu de rôle d’Halloween Guer Guer Catégories d’évènement: Guer

Morbihan

Jeu de rôle d’Halloween Guer, 29 octobre 2022, Guer. Jeu de rôle d’Halloween

2 impasse du bois des coquenais Cabinet Mirifique du Pr Berlupin St Raoul Guer Morbihan Cabinet Mirifique du Pr Berlupin 2 impasse du bois des coquenais

2022-10-29 – 2022-10-29

Cabinet Mirifique du Pr Berlupin 2 impasse du bois des coquenais

Guer

Morbihan Guer À l’occasion de la fête des morts, le cabinet mirfique du Pr Berlupin ouvre ses portes afin de nous permettre de vivre des aventures aussi exaltantes qu’effroyables ! Deux salles deux ambiances … Deux maîtres du jeux viendront présenter leur univers dans lequel vous pourrez incarner un personnage, saurez vous être à la hauteur des épreuves demandées ? Et surtout … Resterez vous vivant ou en un seul morceau .. ? Une seule façon de le savoir… Voici les deux aventures: Absinthe et Mandibules: Dans une ambiance début 20eme sciecle, dans un monde rempli d’insectes géants (dont certains domestiqués) incarnez des personnages de roman d’aventure et resolvez crimes et enigmes (vous voulez une image ? Imaginez Roulerabille ou Arsène Lupin à dos de scarabée géant) L’entrepôt : Vous ne savez pas qui nous sommes, vous ne nous avez jamais transmis votre CV. Nous savons tout de vous et vous ne pourrez pas refuser notre offre. Dans une ambiance steampunk, parcourez les méandres d’une entreprise extra-gouvernementale en quête d’artefacts chaotiques qui pourraient bien détruire le monde tel que nous le connaissons. Rdv à 15h pour la première partie et 20h pour la seconde. Chaque partie dure 3h. 10€ une partie, 15€ les deux. Merci de réserver auprès de Corwin Ravencroft au 0632081223. Cabinet Mirifique du Pr Berlupin, 2 impasse du bois des coquenais, St Raoul, 56380 Guer. cabinetmirifique@gmail.com +33 6 32 08 12 23 Cabinet Mirifique du Pr Berlupin 2 impasse du bois des coquenais Guer

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Guer, Morbihan Autres Lieu Guer St Raoul Adresse Guer Morbihan Cabinet Mirifique du Pr Berlupin 2 impasse du bois des coquenais Ville Guer lieuville Cabinet Mirifique du Pr Berlupin 2 impasse du bois des coquenais Guer Departement Morbihan

Guer St Raoul Guer Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guer/

Jeu de rôle d’Halloween Guer 2022-10-29 was last modified: by Jeu de rôle d’Halloween Guer Guer St Raoul 29 octobre 2022 2 impasse du bois des coquenais Cabinet Mirifique du Pr Berlupin St Raoul Guer Morbihan Guer morbihan

Guer Morbihan