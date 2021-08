Moca-Croce Boucle de l'Abbadia Macà é Croci Corse-du-Sud, Moca-Croce Jeu de pistes sur le sentier de la boucle de l’Abbadia à Macà Boucle de l’Abbadia Macà é Croci Moca-Croce Catégories d’évènement: Corse-du-Sud

Moca-Croce

Jeu de pistes sur le sentier de la boucle de l’Abbadia à Macà Boucle de l’Abbadia Macà é Croci, 18 septembre 2021, Moca-Croce. Jeu de pistes sur le sentier de la boucle de l’Abbadia à Macà

le samedi 18 septembre à Boucle de l’Abbadia Macà é Croci

Participez en famille par équipes de 2 à 4 personnes (les équipes de 2 et 3 comportent au moins un enfant, les équipes de 4 comportent au moins 2 enfants) à un jeu de pistes qui vous mènera sur le sentier de l’Abbadia Accessible aux personnes bien chaussées N’oubliez pas votre bouteille d’eau! Rendez vous avant l’entrée du village de Macà en bordure de la RD757 Places limitées, inscriptions conseillées

Places limitées, il est conseillé de s’inscrire – Accessible aux personnes bien chaussées – Munissez vous d’une bouteille d’eau

Jeu de pistes en famille sur le sentier de l’Abbadia à Macà Boucle de l’Abbadia Macà é Croci Moca Moca-Croce Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Corse-du-Sud, Moca-Croce Autres Lieu Boucle de l'Abbadia Macà é Croci Adresse Moca Ville Moca-Croce lieuville Boucle de l'Abbadia Macà é Croci Moca-Croce