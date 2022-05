Jeu de pistes : Chicorelys ou l’épopée des plantes magiques… Bibliothèque du cinéma François Truffaut, 18 juin 2022, Paris.

Le samedi 18 juin 2022

de 13h00 à 18h00

. gratuit Sur inscriptions à www.bibliocite.fr/evenements.

Il était une fois un royaume où le bonheur règnait sans partage : Chicorelys, un havre de paix doté d’une nature luxuriante, donnant les fruits les plus sucrés et les plus juteux qui soient, les légumes et les épices les plus sains et parfumés et la chicorée, breuvage national qui ravit tous les palais. Mais ce royaume, hélas, est l’objet de toutes les convoitises.

Dans une contrée lointaine, un seigneur maléfique Pétro Chimicus IV conçoit une vengeance terrible contre la Reine de Chicorelys qui refuse de l’épouser. Il fait répandre une substance toxique qui tue toute vie animale et végétale. La nourriture venant à manquer, seule la quête de 8 plantes magiques conservées par des gardes dans 8 châteaux au cœur de Paris permettront de ramener paix et félicité au Royaume de Chicorelys.

Jeu de pistes des bibliothèques de Paris centre. Plusieurs départs auprès des bibliothèques François Truffaut, MMP, La Canopée, Charlotte Delbo, Marguerite Audoux, BHVP, Forney.

Bibliothèque du cinéma François Truffaut 4, rue du cinéma 75001 Paris

https://bibliocite.fr/evenements/

