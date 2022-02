JEU DE PISTE ZOO DE PESCHERAY Le Breil-sur-Mérize Le Breil-sur-Mérize Catégories d’évènement: Le Breil-sur-Mérize

Le Breil-sur-Mérize Sarthe Jeu de piste spécial pâques proposé aux enfants de 5 à 12 ans avec une petite surprise à la clé. Se munir d’un crayon si possible. Entrées aux tarifs habituels info@pescheray.com +33 2 43 89 86 04 http://www.pescheray.com/ Jeu de piste spécial pâques proposé aux enfants de 5 à 12 ans avec une petite surprise à la clé. Se munir d’un crayon si possible. Entrées aux tarifs habituels Le Breil-sur-Mérize

