Jeu de piste Wattwiller

Wattwiller

Jeu de piste Wattwiller, 12 juillet 2022, Wattwiller. Jeu de piste

Col du Silberloch Wattwiller Haut-Rhin

2022-07-12 10:00:00 – 2022-08-31 17:30:00 Wattwiller

Participez à un jeu de piste gratuit à travers la forêt de mémoire du Hartmannswillerkopf. Vous aurez le choix entre 2 niveaux de difficulté : familial ou expert. Une activité ludique pour comprendre l'histoire de ce lieu emblématique. Le jeu de piste vous fera traverser les tranchées françaises et allemandes et découvrir les endroits symboliques de la montagne tels que le rocher Sermet, la croix sommitale ou le monument du 152e RI.

