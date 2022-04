Jeu de piste ” Une plongée insolite au cœur des expositions ” Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry, 14 mai 2022 20:00, Chambéry.

Nuit des musées Jeu de piste ” Une plongée insolite au cœur des expositions ” Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre, sans inscription

Redécouvrez les expositions de la Galerie Eurêka grâce à un grand jeu de piste !

Le temps d’une nuit, laissez-vous aller au rythme des battements du cœur, circulez dans les espaces au gré des jeux et des défis et « digérez les énigmes » pour mieux les résoudre ! Tout au long de ce grand jeu, des personnages « un rien décalé » aux couleurs de la médecine seront présents pour vous aider dans cette plongée au cœur des organes du corps humain !

La Galerie Eurêka est le Centre de Culture Scientifique de la Ville de Chambéry. Ses expositions permanentes et temporaires ont pour objectif d’ouvrir le monde des sciences au public grâce à des espaces de découvertes, d’expériences et d’échanges.

http://chambery.fr/galerie.eureka

Free entry, without registration Saturday 14 May, 20:00

The Gallery Eureka is the Centre of Scientifique de la Ville Culture of Chambéry. Its permanent and temporary exhibitions(exposures) have as objective to open the world of sciences to the public thanks to spaces of discoveries, of experiences(experiments) and of exchanges.

El tiempo de una noche, déjate llevar por el ritmo de los latidos del corazón, circula por los espacios a merced de los juegos y desafíos y «digiere los puzles» para resolverlos mejor! A lo largo de este gran juego, personajes «un nada fuera de lugar» con los colores de la medicina estarán presentes para ayudarle en esta inmersión en el corazón de los órganos del cuerpo humano!

Entrada libre, sin registro Sábado 14 mayo, 20:00

150, rue de la République, 73000 Chambéry 73000 Chambéry Auvergne-Rhône-Alpes