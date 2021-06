Chambéry Galerie Eurêka - CCSTI de Chambéry Chambéry, Savoie Jeu de piste « Un savant au sommet du Mont Blanc » Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

### Un savant au sommet du Mont Blanc Durant l’été de l’année 1787, Horace Benedict de Saussure atteint le sommet du mont-blanc et réalise les premières expériences scientifiques jamais réalisées à si haute altitude. Un jeu de piste composé d’énigmes vous fera revivre l’aventure de l’un des plus grands savants du 18e siècle.

Entrée libre, gratuit

Le temps d’une soirée, suivez les pas d’un grand savant du 18e siècle en répondant aux questions et énigmes d’un jeu de piste. Galerie Eurêka – CCSTI de Chambéry 150, rue de la République, 73000 Chambéry Chambéry Savoie

