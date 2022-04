JEU DE PISTE : TRACES… MYSTÈRES ! Saint-Martin-de-l’Arçon Saint-Martin-de-l'Arçon Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Martin-de-l'Arçon

JEU DE PISTE : TRACES… MYSTÈRES ! Saint-Martin-de-l’Arçon, 4 mai 2022, Saint-Martin-de-l'Arçon. JEU DE PISTE : TRACES… MYSTÈRES ! Saint-Martin-de-l’Arçon

2022-05-04 – 2022-05-04

Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault Saint-Martin-de-l’Arçon 6 EUR Malheur… Mon jardin a été visité… Toutes les baies ont disparu, les bourgeons grignotés, la terre labourée… Qui est responsable de ces méfaits ? Plumes, poils, crottes, empreintes… à qui appartiennent toutes ces traces ?… Faites le tri entre tous ces indices, levez le voile et identifiez le glouton parmi la liste des suspects potentiels ! Détectives à vous de jouer ! Détectives à vous de jouer ! Malheur… Mon jardin a été visité… Toutes les baies ont disparu, les bourgeons grignotés, la terre labourée… Qui est responsable de ces méfaits ? Plumes, poils, crottes, empreintes… à qui appartiennent toutes ces traces ?… Faites le tri entre tous ces indices, levez le voile et identifiez le glouton parmi la liste des suspects potentiels ! Détectives à vous de jouer ! Saint-Martin-de-l’Arçon

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Martin-de-l'Arçon Autres Lieu Saint-Martin-de-l'Arçon Adresse Ville Saint-Martin-de-l'Arçon lieuville Saint-Martin-de-l'Arçon Departement Hérault

Saint-Martin-de-l'Arçon Saint-Martin-de-l'Arçon Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-de-larcon/

JEU DE PISTE : TRACES… MYSTÈRES ! Saint-Martin-de-l’Arçon 2022-05-04 was last modified: by JEU DE PISTE : TRACES… MYSTÈRES ! Saint-Martin-de-l’Arçon Saint-Martin-de-l'Arçon 4 mai 2022 Hérault Saint-Martin-de-l'Arçon

Saint-Martin-de-l'Arçon Hérault