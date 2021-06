Jeu de piste TOURNAGE & DERAPAGES, Villeurbanne 51,rue Ollier, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Villeurbanne.

**Synopsis** Le réalisateur, Béranger Nial, connu pour s’inspirer des ambiances des villes pour ses films, a choisi Lyon et Villeurbanne comme lieux de tournage de so prochain long métrage. Lors de sa venue avec son équipe, il est enlevé ! **A vous** de découvrir son ravisseur et de commencer son film … En suivant deux parcours à Lyon et à Villeurbanne, glanez des indices pour identifier les adresses des scènes essentielles du film de Béranger Nial et devinez prénom et métier de ses héros. Le jeu de piste [_**Tournage & Dérapages**_](http://www.caue69.fr/modules/smartsection/item.php?itemid=467), imaginé par le CAUE Rhône Métropole et scénarisé par la romancière Christelle Ravey, choisit **la ville comme terrain de jeu**. Il vous invite à expérimenter _in situ_ les paysages urbains en traversant Lyon et Villeurbanne. **Tout en vous amusant, vous pourrez découvrir des architectures inédites, des jardins cachés, lever les yeux sur la ville qui vous entoure …** _**Pour résoudre l’enquête**_, il vous faudra effectuer les deux parcours proposés. Ils peuvent être réalisés dans l’ordre de votre choix. Une étape dans l’exposition [_Territoires invisibles_](http://www.caue69.fr/modules/smartsection/item.php?itemid=460) est recommandée pour trouver l’indice bonus ! Vous vivrez ainsi deux expériences spatiales immersives créées par le CAUE Rhône Métropole, à travers une exposition et un jeu de piste qui se répondent. [kit de jeu gratuit à retirer au CAUE Rhône Métropole ou chez un lieu dépositaire.](http://www.caue69.fr/modules/smartsection/item.php?itemid=467) 2-Parcours à Villeurbanne – Départ : 51, rue Ollier (vers l’Hôtel de Ville), 69100 Villeurbanne > Arrivée : rue Balay, 69100 Villeurbanne * Etape dans l’exposition au CAUE Rhône Métropole : 6bis, quai Saint-Vincent, 69001 Lyon

Menez l’enquête dans les rues de Villeurbanne ! Laissez-vous guider par un jeu de piste dans une découverte inédite de la ville …

