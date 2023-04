Jeu de Piste. Sur les traces des femmes scientifiques de Paris Catégorie d’Évènement: île de France

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit Il vous faudra juste trouver un pseudonyme pour vous authentifier aucune autre donnée (mail, téléphone…) ne sera nécessaire. Un grand jeu de piste dans tout Paris pour découvrir les traces de quelques femmes scientifiques qui ont œuvré à Paris. Rendez-vous en famille sur le site du jeu pour découvrir ces femmes, résoudre les énigmes qui vous donneront le départ des balades. Les scientifiques ont été nombreuses à Paris et elles le sont encore. Mais invisibilisées, elles sont peu représentées dans la Ville. Et pourtant il n’existe pas un domaine où on ne découvre à tous les niveaux des femmes, trop souvent dans l’ombre, qui œuvrent à l’avancée des sciences. Les jeunes filles privées de représentation délaissent à leur tour ce domaine. Pouvons-nous, aux vues des problèmes actuels, priver les sciences de la moitié de l’humanité ? Devant cette injustice, Icare réagit et vous propose un jeu de piste dans Paris pour retrouver les traces de quelques-unes de ces femmes. Tout démarre sur le site du jeu, vous allez trouver une carte ou une liste de savantes. Vous découvrirez alors une scientifique, une énigme vous sera proposée pour trouver un lieu de Paris qu’elle a marqué. (on peut restreindre à un arrondissement grâce à une carte interactive). Rendez-vous à l’adresse, une fois sur place, vous pouvez noter le mot découvert ou scanner le QR Code. Enregistrer votre réponse sur le site vous n’aurez plus qu’à suivre la balade thématique proposée (30 à 40 minutes). Une fois au chaud à la maison pour pourrez, vous aussi vous lancer dans la découverte des sciences avec une petite expérience à faire en attendant la prochaine sortie. Au cours de l’année, un large public scolaire va enrichir le jeu de nouvelles scientifiques à découvrir, de balades et d’expériences à faire. Si vous êtes professeur d’une école ou d’un collège parisien et que vous voulez participer avec votre classe aux ateliers, contactez directement l’association. Lien vers le jeu Contact : http://icare.asso.fr 01 40 18 14 67 fabien@icare.asso.fr

Henry Grant / Museum of London Rosalind Franklin

