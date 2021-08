Saverne Musée du château des Rohan Bas-Rhin, Saverne Jeu de piste : sur les traces des collections du musée Musée du château des Rohan Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saverne

Jeu de piste : sur les traces des collections du musée Musée du château des Rohan, 18 septembre 2021, Saverne. Jeu de piste : sur les traces des collections du musée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du château des Rohan

### Venez découvrir, à travers un circuit photo, les secrets des collections du musée de Saverne et l’histoire de la ville. Du célèbre château des Rohan à l’histoire mouvementée, aux indices cachés dans la Grand-Rue, vous ne verrez plus Saverne du même œil ! Présentez-vous à l’accueil du musée au deuxième étage du château, afin de retirer votre plan et votre support pour partir à l’aventure !

Gratuit. Entrée libre. Tout public. Prévoir : un stylo et un support.

Venez découvrir, à travers un circuit photo, les secrets des collections du musée de Saverne et l’histoire de la ville. Musée du château des Rohan Place du Général de Gaulle, 67700 Saverne Saverne Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saverne Autres Lieu Musée du château des Rohan Adresse Place du Général de Gaulle, 67700 Saverne Ville Saverne lieuville Musée du château des Rohan Saverne