Jeu de piste : sur les traces de Moulinneuf

Jeu de piste : sur les traces de Moulinneuf, 17 août 2022, . Jeu de piste : sur les traces de Moulinneuf



2022-08-17 14:30:00 – 2022-08-17 15:30:00 Les enfants vont parcourir les collections du musée pour résoudre une série d’énigmes. Qui est Etienne Moulinneuf ? dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville