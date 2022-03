Jeu de piste sur les sentiers autour du musée Musée de l’Aurignacien, 27 mars 2022, Aurignac.

Jeu de piste sur les sentiers autour du musée

Musée de l’Aurignacien, le dimanche 27 mars à 14:00

Un groupe humain s’est installé à l’abri. À l’approche des nuits froides qui annoncent l’hiver et la neige, la tribu des GRINACAU s’organise pour constituer de belles réserves alimentaires. Les chasseurs partent en quête de rennes, de saumons, de bisons. Les cueilleurs glanent les ressources végétales disponibles dans les environs. Baies de genévriers, tubercules, légumineuses, baies sauvages et champignons feront de formidables repas. Après quelques jours de dur labeur, les réserves sont pleines, la viande est séchée ou conservée dans la glace, les végétaux sont séchés ou cuits. Tout le monde aura de quoi manger durant les prochains mois d’hiver. Au premier jour de l’hiver, les GRINACAU se réveillent doucement. Quand tout à coup, un cri ! LA NOURRITURE A DISPARU ! Partez à la recherche d’indices dissimulés dans la nature pour résoudre cette énigme. Coorganisé avec Laurent Baraquin, animateur nature ————— Tout public, réservation conseillée. Gratuit Prévoir bouteille d’eau et chaussures adaptées. Durée 2h environ 05 61 90 90 72

Tout public, réservation conseillée. Gratuit. Prévoir bouteille d’eau et chaussures adaptées. Durée 2h environ

Le musée vous propose de remonter le temps et de partir à la rencontre des groupes humains venus s’installer à l’abri et de parcourir les sentiers pour résoudre une énigme.

Musée de l’Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac Aurignac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T14:00:00 2022-03-27T18:00:00