Paris 12ème Jeu de piste sur les arbres à la Maison du Jardinage Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème, 9 décembre 2023 14:00, Paris 12ème. Le samedi 09 décembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit Sans inscriptions en libre / en famille ( Parents enfants ) Jeu de piste, rallye familial sur les arbres dans le Parc de Bercy.

Point de départ à la Maison du Jardinage Relevez le défi en famille, venez tester vos connaissances sur les arbres ! l'équipe de la Maison du Jardinage vous donne rendez-vous le samedi 9 décembre de 14h00 à 16h00 Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème Contact : +33153461919 main.verte@paris.fr

