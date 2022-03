Jeu de piste sur les animaux Laruscade Laruscade Catégories d’évènement: Gironde

Laruscade

Jeu de piste sur les animaux Laruscade, 21 avril 2022, Laruscade. Jeu de piste sur les animaux Laruscade

2022-04-21 10:00:00 – 2022-04-21 12:30:00

Laruscade Gironde Laruscade EUR 0 0 Accompagné d’une guide environnement découvrez la faune, mors d’une belle promenade en forêt.

Pister des empreintes, des indices, chercher des nids ou la présence d’oiseaux, répondre à des quizz … Un Jeu de piste sur les sentiers de randonnée en forêt sera l’occasion de découvrir la nature environnante d’une manière ludique en famille. Accompagné d’une guide environnement découvrez la faune, mors d’une belle promenade en forêt.

Pister des empreintes, des indices, chercher des nids ou la présence d’oiseaux, répondre à des quizz … Un Jeu de piste sur les sentiers de randonnée en forêt sera l’occasion de découvrir la nature environnante d’une manière ludique en famille. +33 5 57 58 47 79 Accompagné d’une guide environnement découvrez la faune, mors d’une belle promenade en forêt.

Pister des empreintes, des indices, chercher des nids ou la présence d’oiseaux, répondre à des quizz … Un Jeu de piste sur les sentiers de randonnée en forêt sera l’occasion de découvrir la nature environnante d’une manière ludique en famille. ©pen_ash de Pixabay

Laruscade

dernière mise à jour : 2022-03-25 par OT Latitude Nord Gironde

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Laruscade Autres Lieu Laruscade Adresse Ville Laruscade lieuville Laruscade Departement Gironde

Laruscade Laruscade Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laruscade/

Jeu de piste sur les animaux Laruscade 2022-04-21 was last modified: by Jeu de piste sur les animaux Laruscade Laruscade 21 avril 2022 Gironde Laruscade

Laruscade Gironde