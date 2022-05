jeu de piste sur le thème de l’Europe Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Les carnets de jeu seront disponibles au Centre Culturel et à l’Office de Tourisme à partir du 9/05 dans l’après-midi.

Mais il est également possible de les télécharger (et l’imprimer ou répondre aux questions sur papier libre).

Les participants devront remplir le carnet (ou répondre sur papier libre) pour le 13/05 et venir chercher le dernier indice lors du pique-nique aux Vignaux auprès des 4 stands des jumelages

Le tirage au sort des 4 vainqueurs (1 par association de jumelage) aura lieu le 13/05 au soir, lors de la Fête des Jumelages. https://www.ville-bagneresdebigorre.fr/agenda/fete-des-jumelages-joli-mois-de-l-europe/1728/0?dated=2022-05-09&datef=2022-05-09 Centre ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

