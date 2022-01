Jeu de piste sur la langue et la culture basque Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Jeu de piste sur la langue et la culture basque Hendaye, 23 mars 2022, Hendaye. Jeu de piste sur la langue et la culture basque Place de la République Devant l’hôtel de Ville Hendaye

2022-03-23 14:00:00 – 2022-03-23 Place de la République Devant l’hôtel de Ville

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Durée : 2h00. A l’occasion de Hendaia Euskaraz, Hendaye Tourisme et Commerce vous propose de découvrir Hendaye à travers une chasse au trésor en langue basque. Celle-ci se déroulera par équipes de 2 à 5 personnes : enfants de 7 à 12 ans avec au moins un adulte par équipe. On peut donc y participer en famille ! Sur les traces de Balea, partez à la recherche de l’adresse mystère qui vous mènera au trésor ! Cette activité est gratuite, mais le nombre de places est limité.

Les inscriptions sont obligatoires au plus tard la veille à l’Office de Tourisme Place de la République Devant l’hôtel de Ville Hendaye

