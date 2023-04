Jeu de piste Square Paul Langevin Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Jeu de piste Square Paul Langevin, 15 avril 2023, Paris. Le samedi 29 avril 2023

de 14h30 à 17h00

.Tout public. A partir de 10 ans. payant Plein tarif : 15 euros / participant Tarif réduit : 12,5 euros / participant Célébrez le printemps à travers les parcs les plus fleuris de la capitale le temps d’un jeu de piste touristique. A travers un jeu d’enquête touristique et ludique sous forme d’enquête policière, venez résoudre l’enquête tout en profitant du printemps à travers les plus beaux parcs et jardins fleuris du Quartier Latin. Lucie Covert, militante écolo est arrêtée dans le Quartier Latin alors qu’elle s’apprêtait à déclencher une action coup de poing. Harry Covert est mort Des enquêteurs se sont rendus à son domicile pour y chercher des éléments de preuves. Mais lorsqu’ils poussent la porte d’entrée, ils découvrent son mari, Harry, mort. Résolvez l’enquête Le meurtrier a-t-il tué le mari de Lucie au moment où elle commettait son action coup de poing ? Lucie a-t-elle été manipulée ? Autour d’une partie du Quartier Latin, de la rue Mouffetard et des coins parmi les plus verts de Paris, tentez d’expliquer la mystérieuse mort d’Harry Covert. Square Paul Langevin Square Paul Langevin 75005 Paris Contact : https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/jeu_de_piste_jardin_des_tuileries/ 0638589051 victoria@quiveutpisterparis.com https://www.facebook.com/quiveutpister/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/quiveutpister/?locale=fr_FR https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/jeu_de_piste_jardin_des_tuileries/

