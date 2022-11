Jeu de piste spécial Noël

2022-12-10 – 2022-12-24 EUR Quai Cyrano vous propose un jeu de piste spécial Noël. Les lutins du Père Noël se sont perdus dans Quai Cyrano, vous devez les aider à repartir au Pôle Nord ! Déambulez dans les différents espaces de Quai Cyrano, et trouvez la formule magique qui ouvre le passage secret vers le Pays du Père Noël. Nous comptons sur toi ! Pour cela il vous faudra répondre aux 9 énigmes qui se cachent dans Quai Cyrano. Parcours enfant et parcours adulte proposés. Jeu Concours : Un tirage au sort sera organisé le 11 janvier parmi les bulletins corrects. Lots mis en jeu : 5 ateliers découvertes des vins de Bergerac et Duras et 5 visites ludiques . +33 5 53 57 03 11 dernière mise à jour : 2022-11-24

