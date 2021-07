Sommières Centre historique Gard, Sommières Jeu de piste “Sommières de rue en rue” Centre historique Sommières Catégories d’évènement: Gard

Jeu de piste “Sommières de rue en rue” ————————————– ### Partez à la découverte des curiosités architecturales de Sommières qui lui valent le label Site patrimonial remarquable. Un pont romain transformé en pont habité au Moyen Âge, un château fort qui domine la ville et devenu une forteresse militaire au XIIIe siècle, un centre historique qui témoigne de l’activité du bourg centre sur plusieurs siècles. En parcourant les rues, la cité dévoile ses places de marché, les maisons médiévales, les hôtels particuliers du XVIIIe siècle, les anciennes fabriques, le couvent des ursulines dont la chapelle est un lieu d’exposition en été. Les noms de rues évoquent les activités passées et en levant les yeux les visiteurs découvrent des particularités qui font la richesse du patrimoine sommiérois. **Au départ, devant la passerelle du quai Griolet, près de l’esplanade, la médiatrice vous remettra un livret-jeu pour partir à la découverte de la ville et de son histoire.**

Rdv à la passerelle du quai Griolet, près de l’esplanade, la médiatrice vous remettra un livret-jeu, prévoir des chaussures de marche et un stylo

En solo, à deux, en famille ou entre amis, partez à la découverte du centre historique de Sommières à l’aide du livret-jeu qui vous fera découvrir le patrimoine de la ville. Centre historique 30250 Sommières Sommières Gard

