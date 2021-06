Jeu de piste solidaire Canal St Martin / Ménage ton Canal Square des Recollets, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 19 juin 2021

de 14h à 15h30

gratuit

Et si on partait à la découverte d’une autre version des canaux ? PariSolidari-Thé vous embarque pour un jeu de piste inédit lors de l’évènement Ménage ton Canal !

Pour célébrer le bicentenaire de la création des canaux, rendez-vous à Ménage ton canal le 19 juin entre le 10ème arrondissement et les berges de la Seine à Saint-Denis à partir de 13h ! Grande collecte participative de déchets, découverte de la flore urbaine et de nombreuses animations ludiques au programme !

PariSolidari-Thé vous donne RDV à 14h pour un jeu de piste solidaire autour du canal ! Venez (re)découvrir le 10e arrondissement de Paris, pour voir les choses différemment et par la même occasion pour faire une pause dans votre quotidien !

Guidés d’une feuille de route, vous allez (re)découvrir Paris autrement en faisant équipe avec des personnes que vous ne connaissez pas….

Rencontres improbables et inattendues au programme !

Dépaysement garanti !

Découverte des animations de l’événement et du quartier autour du canal Saint Martin.

Vous pouvez venir seul(e)s, entre amis, en famille ou entre voisins par exemple !

La seule condition: être curieux et ouverts d’esprit !

Soutien: à vous de participer librement si vous pouvez donner plus, pour soutenir l’activité de PariSolidari-Thé. Merci !

NOS CONSIGNES:

– venir avec son masque

– respecter les gestes barrière et la distance physique d’1 mètre

– ne pas se déplacer si vous avez de la fièvre et si vous ressentez des symptômes du COVID-19.

– Nous prévoyons du gel hydroalcoolique sur place.

Merci !

Square des Recollets 86, quai de Valmy Paris 75010

5 : Jacques Bonsergent (364m) 4, 5, 7 : Gare de l’Est (499m)



Contact :PariSolidari-Thé parisolidari.the@gmail.com https://www.parisolidari-the.com/ https://www.facebook.com/parisolidarithe/ https://twitter.com/parisolidarithe parisolidari.the@gmail.com

